Окупанти обстріляли Запоріжжя та ще 8 міст та сіл області: гатили по цивільній інфраструктурі

За добу до поліції надійшло 43 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури Запорізької області.

Впродовж минулої доби на Запорізькому напрямку російські війська обстріляли позицій українських бійців із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього окупанти гатили по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та ще 8 населених пунктах області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоданилівка, Оріхів, Гуляйполе, Малокатеринівка, Ольгівське, Полтавка, Новосілка, Малі Щербаки", - інформують в ОВА.

В результаті обстрілів російськими окупаційними військами, до поліції надійшло 43 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Впродовж минулої з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1763 людини, з них 447 – діти.

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