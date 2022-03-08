Окупанти обстріляли житлові будинки та авто на Луганщині: загинули троє мешканців Рубіжного

Окупанти обстріляли житлові будинки та авто на Луганщині: загинули троє мешканців Рубіжного

Російські війська вели вогонь по будинках і авто мирних жителів.

За добу внаслідок ворожих обстрілів загинули троє мешканців м. Рубіжне Луганської області.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Загалом впродовж доби до поліції Луганської області надійшло 13 повідомлень про обстріли окупаційними військами населених пунктів Луганщини.

Загарбники обстріляли 8 приватних та багатоповерхових будинків у м. Рубіжне та Кремінна, а також автомобіль у м. Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, прокуратура міста Суми розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Російською Федерацією житлового сектору міста, внаслідок якого загинули 19 дорослих та 2 дітей.