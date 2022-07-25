Окупанти обстріляли житлові будинки та пошкодили агрофірму неподалік Запоріжжя: фото руйнувань

Окупанти зі вчора почали гатити по цивільних об'єктах в Новоолександрівській громаді Запорізького району.

У неділю, 24 липня, окупанти почали обстрілювати Новоолександрівську громаду на Запоріжжі. Росіяни зруйнували житлові будинки цивільних та об’єкти інфраструктури.

Про це сьогодні, 25 липня, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Вчора о 15:00 ворог почав обстріл Новоолександрівської громади Запорізького району. Гучні звуки цих вибухів було чутно в обласному центрі ввечері вчора та сьогодні вночі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. Руйнувань зазнали житлові будинки та об’єкти інфраструктури. Також окупанти пошкодили агрофірму в селі Юльївка.

Виникли пожежі, які рятувальники оперативно локалізували.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 липня, на Запоріжжі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах села Мала Токмачка та міста Оріхів.

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