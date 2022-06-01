За минулу доби на Харківщині сталося 7 пожеж, спричинених обстрілами / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Окупанти обстріляли житлові будинки в Золочеві на Харківщині: одна жінка загинула, ще одну врятували

Окупанти обстріляли житлові будинки в Золочеві на Харківщині: одна жінка загинула, ще одну врятували

Окупанти обстріляли приватний сектор у селищі Золочів Харківської області.

Ворожий снаряд влучив до житлового будинку у Золочеві і зруйнував його. Внаслідок обстрілів одна жінка загинула, ще одну вдалося врятувати.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Харківській обалсті.

"Врезультаті обстрілу приватного сектору у селищі Золочів ворожий снаряд влучив до житлового будинку і зруйнував його. Співробітники ДСНС з-під завалів врятували жінку 1950 р.н., а також дістали тіло загиблої жінки 1948 р.н", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу харківскі рятувальники здійснили 31 оперативний виїзд, 16 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7 пожеж, спричинених обстрілами.

"3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Золочівській громаді Богодухівського району, ще по одній пожежі у Київському районі Харкова, а також Харківському, Чугуївському та Ізюмському районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, сільськогосподарські та складські об'єкти, хвойний ліс", - йдеться у повідомленні.

Приблизно о 19:49 виникла пожежа у двоповерховій адміністративній будівлі на вул. Суздальські ряди в Харкові. Горіли дах та приміщення прибудови, вогонь поширився на площі 100 кв.м. О 21:17 пожежу ліквідували. Жертв і постраждалих немає.

Окрім цього піротехніки упродовж доби ліквідували 23 ворожі боєприпаси.

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