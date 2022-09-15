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Окупанти обстріляли звільнені райони Харківщини: поранено 12 людей, зокрема 2 дітей

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Окупанти обстріляли звільнені райони Харківщини: поранено 12 людей, зокрема 2 дітей

Фото: Офіс президента України

Постраждалі госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога.

Упродовж цієї доби, 15 вересня, російські окупанти продовжують тероризувати населення звільнених районів Харківщини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог обстрілює населені пункти Харківського, Куп'янського та Ізюмського районів. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі.

За попередніми даними, в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, зокрема 2 дітей: 12 та 13 років. Ще одна поранена жінка в Ізюмському районі, та одна – в Харківському. Інформація уточнюється.

Постраждалі госпіталізовані, їм надається уся необхідна медична допомога, запевнив голова ОВА.

Нагадаємо, оператор ТСН зафільмував зачистку Балаклеї, в якій сам брав участь.

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