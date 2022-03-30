Окупанти обстрілювали міста та села з "Градів", мінометів і РСЗВ: як пройшла доба у Харківській області

Окупанти обстрілювали міста та села з "Градів", мінометів і РСЗВ: як пройшла доба у Харківській області

Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

За минулу добу російські окупанти постійно здійснювали артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ. За добу було зафіксовано 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів.

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Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

На території Харківщини також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу "Град". Через обстріли були пожежі у Київському, Шевченківському районах та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.

За даними Штабу оборони, ворожої авіації по місту Харків не спостерігали. Але продовжується активність ворожих безпілотних літальних апаратів, які "розвідують" позиції підрозділів ЗСУ, ТРО та НГУ.

Тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні сили України за добу збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.

Нагадаємо, що найгарячішою точкою зараз є Ізюм. Росіяни намагають взяти місто у кільце, втім, через наші збройні сили в них ніяк не виходить захопити його південну частину. Водночас місто необхідно рашистам, аби мати прохід на Донеччину. Поки його немає - бомблять мирних жителів з неба.