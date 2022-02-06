Окупанти обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї: у зоні ООС поранено двох українських військових

Окупанти обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї: у зоні ООС поранено двох українських військових

Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 5 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляють у штабі ООС.

Збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Павлополь, застосувавши 2 безпілотні літальні апарати, з яких скинули 4 гранатометні постріли, імовірно ВОГ-17. Вибухами пошкоджено будівлю школи. Втрат серед цивільного населення немає.

Також обстрілювали Піски зі стрілецької зброї, Пищівку з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Неподалік Березового російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний", - розповідають у штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що 5 лютого, російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.