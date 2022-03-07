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Окупанти обстрілюють цивільних і створюють гуманітарну кризу: ранкове зведення Генштабу

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Окупанти обстрілюють цивільних і створюють гуманітарну кризу: ранкове зведення Генштабу

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 06:00 7 березня щодо російського вторгнення.

Російські війська продовжують наступальну операцію проти України. Від початку доби окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

Для нанесення авіаударів по Україні загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі.

Порушення Міжнародного гуманітарного права

Окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права:

  • здійснюють обстріли цивільного населення, “зелених коридорів”,
  • беруть у заручники жінок та дітей,
  • розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст,
  • штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Пропаганда РФ

Росіяни знімають постановочні репортажі для своїх телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників.

"Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога

Українські захисники здійснюють оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здається у полон.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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