Окупанти обстрілюють цивільних і створюють гуманітарну кризу: ранкове зведення Генштабу

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 06:00 7 березня щодо російського вторгнення.

Російські війська продовжують наступальну операцію проти України. Від початку доби окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових та артилерійських ударів по населених пунктах України.

Для нанесення авіаударів по Україні загарбники продовжують використовувати аеродромну мережу Білорусі.

Порушення Міжнародного гуманітарного права

Окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права:

здійснюють обстріли цивільного населення, “зелених коридорів”,

беруть у заручники жінок та дітей,

розміщують техніку, боєприпаси у житлових кварталах міст,

штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.

Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок.

Пропаганда РФ

Росіяни знімають постановочні репортажі для своїх телеканалів щодо нібито гуманності і людяності солдатів загарбників.

"Також, у соціальних мережах ворог продовжує розповсюдження контенту, що створено від першої особи, яка негативно висвітлює діяльність ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Втрати ворога

Українські захисники здійснюють оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу, а також здається у полон.