Окупанти обстрілюють Миколаїв і Очаків: серед поранених і загиблих є діти

Окупанти обстрілюють Миколаїв і Очаків: серед поранених і загиблих є діти

За добу поранення отримали 66 осіб.

Протягом минулої доби російські військові обстрілювали Миколаїв та Очаків: ракети прилітали в район лікарень, шкіл, дитячих садків та житлових кварталів.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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За її словами, в області за добу поранено ще 66 осіб. Серед потерпілих є двоє дітей: семирічна дитина в Очакові та 14-тирічна - у Миколаєві. Крмі того, одна дитина загинула під час вечірніх обстрілів.

Замазєєва наголошує, що абсолютна більшість поранених - це цивільні люди. Усі потерпілі перебувають у міських медичних закладах і отримують необхідну допомогу. Станом на ранок 5 квітня в лікарнях перебувають 380 людей, що постраждали від атак окупантів.

Як повідомлялося, російські окупанти поширюють фейк про те, що Миколаїв, мовляв, скоро "захоплять" росіяни. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів регіону не панікувати через фейк російських окупантів і не вірити у недостовірну інформацію. Він наголосив, що ЗСУ контролюють захід-вихід російських військ на території області.

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