Окупанти обстрілюють українські села з території Росії з РСЗВ - Генштаб

Російські окупанти продовжують обстріли населенних пунктів території України.
Вчора вони обстріляли територію Сумщини з території Росії з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляють у Генштабі.
"На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі також зазначають, що окупанти продовжують "брязкати м'язами" вздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних Сил України та недопущення їх перегрупування на інші напрямки.
Нагадаємо, що противник проводить наступальні дії на сході з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору між цим територіями та анексованим Кримом.
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