Окупанти обстрілюють житлові масиви в Харкові: рятувальники загасили понад 40 пожеж

Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

За добу з 13 по 14 березня рятувальники Харківської області продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляють у ДСНС області.



Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

"Загалом за добу рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 119 чоловік особового складу ДСНС", - повідомляють рятувальники.



Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області продовжують знешкоджувати артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 27 адрес, де знайшли спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, що у результаті влучання невідомого об'єкту в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва загинуло щонайменше 2 особи. Трьох постраждалих госпіталізували, ще дев'ятьом надали допомогу на місці. Врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи. Пошукові роботи тривають. Пожежу ліквідовано.