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Окупанти обстрілюють Миколаївську область: поранено 19 осіб

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Окупанти обстрілюють Миколаївську область: поранено 19 осіб

Фото: Associated Press

Окупанти країни-агресорки продовжують обстрілювати Миколаївську область.

Протягом минулої доби під обстрілами опинилися громади Бвштанського району: Широківська та Березнегуватська. Обстрілювали загарбникии і місто Миколаїв.

Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, протягом минулої доби внаслдіок атак загарбників РФ поранення отримали 19 людей Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалих шпиталізували до медичних закладів області. 

Загалом станом на ранок 11 червня у в миколаївських лікарнях перебуває 262 мирних мешканців, які постраждали від атак окупантів.

Як повідомлялося, російські окупанти у ніч проти 13 червня обстріляли Бахмут, внаслідок чого постраждало не менше трьох людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

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