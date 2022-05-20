Окупанти окопуються на території РФ і звідти обстрілюють українські села - Генштаб

Окупанти окопуються на території РФ і звідти обстрілюють українські села - Генштаб

Російські окупанти перебралися на територію Росії і звідти обстрілюють прикордонні населенні пункти України.

Найбільше потерпає від окупантів Сумська область. Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії кілька сел.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштаба.

"На Сіверському напрямку противник проводить інженерне обладнання позицій в районі населеного пункту Азаровка Брянської області. Здійснив обстріли з артилерії та мінометів населених пунктів Бояро-Лежачі, Бруски, Старі Вирки Сумській області та Грем’яч Чернігівської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 19 травня 2022 року близько 4:30 російські військовослужбовці з території РФ здійснили обстріл с. Старі Вирки Сумського району Сумської області. У результаті обстрілу пошкоджено будинок та господарські споруди.

Раніше,18 травня, російські окупанти обстріляли з крупнокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та артилерії прикордонну територію Сумщини та Чернігівщини.

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