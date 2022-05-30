Окупанти організували "фільтраційні табори" для українців у Росії: туди звозять багато маріупольців

Окупанти організували "фільтраційні табори" для українців у Росії: туди звозять багато маріупольців

Окупанти не просто не знижують темп депортації та фільтрації, але вдаються до нових засобів "денаZіфікації".

Зараз "фільтраційні табори" для українців організували не тільки на окупованій території України,а й на території Росії.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Надійшли перші свідчення про облаштування "фільтраційних таборів" безпосередньо в росії в районі пунктів переходу державного кордону росії з Естонією. Тепер росіяни під час встановлення українців, що намагаються перетнути кордон і щодо яких мають дані, що вони отримали статус прихистку від війни, їх доправляють до такого "фільтраційного табору", - повідомив Андрющенко.

За його інформацією, маріупольці, які потрапили до такого табору, вперше два тижні тому розповідають, що табір в Безіменному Новоазовського району виглядає дитячою забавкою в порівнянні з прикордонним російським.

"Тенденція справжнього геноциду набирає обертів. Тому, маріупольці, які намагаються втекти з росії – будьте пильними. Використовуйте інші шляхи втечі, зокрема через Білорусь та Грузію. Терор проти українців на марші", - звернувся Андрущенко.

Він додав, що за минулу добу до "фільтраційного табору" с. Безимяне Новоазовського району доставлено 253 людини, зокрема 33 дитини. З с. Безимяне до м. Таганрог в Росії депортовано 235 маріупольців, зокрема 28 дітей.

Нагадаємо, яка ситуація в Маріуполі 30 травня. Росіяни звозять до супермаркету тіла мирних жителів, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково - ексгумовані. Тіла виявили у приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі, на проспекті Свободи.

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