Окупанти осушують Каховське водосховище, що шкодить довкіллю і створює загрози на півдні – Верещук

Ірина Верещук наголосила, що російські військові свідомо та цілеспрямовано шкодять довкіллю.

Російські окупанти осушують Каховське водосховище, що шкодить довкіллю, становить загрозу водопостачанню та сільському господарству південних областей.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Facebook.

"Екологічна війна. Окупанти осушують Каховське водосховище. Загроза екології, водопостачанню та сільському господарству Запоріжжя та Херсонщини", - написала вона.

Верещук наголосила, що окупанти свідомо та цілеспрямовано шкодять довкіллю.

Фото: Ірина Верещук

Як додала віце-прем'єр, вони усвідомлюють, що не зможуть втримати захоплені території, тому хочуть залишити після себе випалену землю, непридатну для життя.

"Нічого в них не вийде. Все може відбутись дуже швидко", - написала Верещук, нагадавши про швидке звільнення Херсона.

Нагадаємо, на початку лютому в Каховському водосховищі рівень води впав на 1,4 м. Можуть виникнути проблеми з водопостачанням. Також ситуація загрожує екоцидом.

За інформацією Державного агентства меліорації та рибного господарства України, у січні було зафіксовано факти масової загибелі риби через пошкодження конструкції Каховської ГЕС, спричиненого обстрілами окупантів. Внаслідок значного зниження рівня води у Каховському водосховищі сталася масова загибель риби.

Збитки, завдані рибному господарству в цьому випадку, орієнтовно становлять понад 390 млн грн.

За даними Мінприроди, станом на кінець січня 2023 року сума збитків довкіллю, завданих внаслідок війни, становила понад 47 млрд доларів.

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