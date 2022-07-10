Окупанти палять тіла закатованих військових у Якимівці, а до лікарні потрапляють солдати зі зґвалтуваннями і самострілами - ЗМІ

Причинами стають бойові дії та знущання збоку керівництва.

Про це повідомляє РІА Мелітополь, з посиланням на розповіді медиків та місцевих жителів.

Жителі повідомляють про десятки дезертирів, зґвалтування солдатів і спалювання трупів.

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За словами жителів Якимівки, 9 липня російські військові проводили розшук своїх солдатів, які у кількості понад 60 осіб самовільно залишили розташування окупаційних військ. Загарбники влаштували тотальний "шмон": перевіряли документи місцевих жителів, обшукували гаражі та покинуті будинки.

Місцеві медпрацівники повідомляють, що на початку липня було госпіталізовано з пораненням російського солдата. Він вистрелив собі у голову, щоб не воювати. Від отриманих травм солдат помер наступного дня.

Також за словами медиків були 3 випадки зґвалтування російських солдатів своїми командирами. За невиконання наказів начальства солдат ґвалтували в приміщенні місцевої поліції.

За інформацією жителів Якимівки, російські окупанти також спалюють тіла своїх солдатів у дворі поліцейської дільниці. Більшість із них були піддані тортурам або стратам за дезертирство, вчинення розбоїв та невиконання наказів начальства.

Нагадаємо, 3 липня ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі. Було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.

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