Окупанти передислоковують військову техніку з анексованого Криму до Росії - американські аналітики 

Росіяни залишися без значної кількості техніки та зброї, яку вони тримали в анексованому Криму. Саме тому війська агресора продовжували передислокувати військову техніку з півострова до Росії.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

У своєму звіті американські аналітики наголошують: ймовірно, така реакція виникла на тяглі українських ударів по російських тилових районах в Криму.

Крім того, російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму. Окупанти намагаються протистояти ударам ЗСУ, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів.

В Інституті також зауважують, що ккраїнські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв'язку і військову інфраструктуру в окупованій Херсонській області, що забезпечують операції на західному березі Дніпра.

Як повідомлялося, фахівці Центру оборонних стратегій побачили ознаки розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території анексованого Криму. За даними експертів, на облаштування тактичної ядерної зброї у Криму вказує те, що на півострові відновлена інфраструктура для підтримки функціонування такої зброї та створений спеціальний підрозділ ЗС РФ.

Читайте також: