Окупанти перегруповуються для наступу на Слов'янськ та намагаються взяти під контроль Богородичне і Долину - Генштаб

Окупанти перегруповуються для наступу на Слов'янськ та намагаються взяти під контроль Богородичне і Долину - Генштаб

В Донецькій області окупанти намагаються штурмувати кілька населенних пунктів.

Вони збирають сили для наступу на місто Слов'янськ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають.

"Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, у російському Курську прогриміли вибухи: місцева влада заявила про нібито збитий український безпілотник.

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