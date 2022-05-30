Окупанти перегруповуються для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове - Генштаб

Окупанти перегруповуються для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове - Генштаб

Російські окупанти перегруповуються для наступу на місто Ізюм Харківської області.

Також для наступу вони відновили міст поблизу міста Куп'янськ.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ", - повідомляють у Генштабі.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

"На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ. Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що українські військові зі складу угруповання Об'єднаних сил протягом 29 травня відбили 14 атак російських військових, ще на трьох локаціях тривають бої. Сили ООС завдали окупантам значних втрат у живій силі і техніці.

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