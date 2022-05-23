Окупанти перегруповуються і обстрілюють позиції ЗСУ: оперативна ситуація у Запорізькій області

Окупанти перегруповуються і обстрілюють позиції ЗСУ: оперативна ситуація у Запорізькій області

На Запоріжжі минулу добу ворог активних бойових дій не проводив, загалом фіксується незначне зниження інтенсивності бойових дій.

Окупанти проводять заходи позиційної оборони, перегрупування військ та поповнення підрозділів особовим складом.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

У Запорізькій області противник продовжує ведення повітряної розвідки та здійснює вогневе ураження позицій ЗСУ по всій лінії зіткнення. Українські захисники відповідали контрударами.

Основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. На інших рубежах по лінії розмежування ведуться стримуючі дії.

Минулої доби ворог обстрілював позиції підрозділів ЗСУ вздовж лінії зіткнення з усього спектру озброєння.

Окупанти обстріляли Василівку і звинуватили в цьому ЗСУ. В результаті, постраждала багатоповерхівка, газова комунікація та школа. Інформація про потерпілих відсутня.

Чергових російських артобстрілів зазнало місто Оріхів, села Преображенка та Мала Токмачка.

Внаслідок артилерійських ударів було пошкоджено художню майстерню, клуб, швейну дільницю "Оріхівської виправної установи №88", а також, 6 житлових будинків, гараж. Від прямих влучань зруйновано 1 житловий будинок та квартиру.

"В м. Пологи, Бердянськ та селі Берестове Бердянського району російські голодранці викрали вантажний автомобіль "Камаз", легкові автомобілі марки "ВАЗ" та "Ауді". Тимчасово непідконтрольними територіями області залишаються населені пункти: Бердянського району, Мелітопольського району, Василівського району, Пологівського району (окрім м. Оріхів та м. Гуляйполе)", - повідомляють у Штабі.

Як повідомлялося, в окупованому Мелітополі російські окупанти роздають людям номерні знаки для автомобілів із гербом 1811 року й написом TVR. Зазначається, що таким чином загарбники прагнуть у тимчасово захоплених населених пунктах розмістити якомога більше знаків, що маркують території як власне російські.

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