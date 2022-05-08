Окупанти перегруповуються і посилюють підрозділи на Південнобузькому і Таврійському напрямках - Генштаб

Окупанти заходилися перегруповуватися та поліпшувати матеріально-технічне забезпечення.
Вони також почали активніше обстрілювати цивільні та військові об'єкти.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Південнобузькому та Таврійському напрямках угрупування військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військовим та цивільним об’єктам, проводить перегрупування і посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення", - йдеться у повідомленні.
На Криворізькому напрямку з метою виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України противник застосовував БпЛА “Орлан-10ˮ.
Нагадаємо, що окупанти підтягнули 2 БТГ для наступу на Ізюмському напрямку на Харківщині.
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