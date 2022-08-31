Окупанти перегруповуються і стягують сили, щоб піти у наступ на Запоріжжі - Генштаб

Російські окупанти готуються для наступу на Запоріжжі.

Для цього вони перекинули сюди новостворений 3-й армійський корпус, який нараховує до 15 тисяч особового складу.

Про плани окупантів йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Також читайте ЗСУ відбили наступ окупантів на Авдіївському напрямку - Генштаб

"На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ "закобзонили" 450 окупантів, з десяток танків, вертоліт і кілька артилерійських систем.

Читайте також: