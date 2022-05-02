Окупанти перегруповуються та нарощують системи вогневого ураження: ранкове зведення Генштабу станом на 2 травня

Окупанти перегруповуються та нарощують системи вогневого ураження: ранкове зведення Генштабу станом на 2 травня

Розпочалась 68 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

У Генштабі розповіли, як пройшла 67 доба війни в Україні в ранковому зведенні станом на 2 травня.

За інформацією Генштабу, російські окупанти продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках без змін - підрозділи збройних сил республіки Білорусі прикривають українсько-білоруський кордон в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог з мінометів обстрілював позиції наших військ в районі Сеньківки Чернігівської області.

У прикордонних з Україною районах Брянської області встановлено посилені адміністративно-поліцейський і контррозвідувальний режими. На основних дорогах та поблизу населених пунктів розташовані контрольно-перепускні пости.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує обстріли міста Харкова та населених пунктів Уди і Прудянка.

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії ворога у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Противник продовжував обстріли наших військ.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник обстрілює позиції ЗСУ на рубежі Лиман – Сіверськ з метою витіснення їх із займаних позицій та створення умов для наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку ворог з усіх сил намагається взяти під повний контроль Рубіжне та готується до наступу на Сєверодонецьк.

На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська за рахунок переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи.

З метою нарощення системи протиповітряної оборони противник розгорнув додаткові зенітно-ракетні комплекси на тимчасово зайнятих та тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог продовжує спроби покращення свого тактичного положення та обстріли.

На Таврійському напрямку окупанти перегруповуються та нарощують системи вогневого ураження, бладнують позиції та поповнюють боєприпаси та паливно-мастильні матеріали.

На Південнобузькому напрямку окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Херсонської області, шукають слабкі місця у нашій обороні. У районі Миколаєва агресор провів повітряну розвідку із застосуванням трьох БпЛА. Вів артилерійський вогонь по позиціях наших підрозділів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили 10 БпЛА “Орлан-10”.

Зазнає ворог значних втрат, особливо у артилерії, і на суходолі. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак російських окупантів, знищено 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої техніки та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Раніше повідомлялося, що нацгвардієць у Запорізькій області з ПЗРК "Ігла" вгатив по російському літаку, який коштує 11 мільйонів доларів.

Читайте також: