Окупанти перекидають БТГ з Росії і йдуть у наступ: ранкове зведення Генштабу станом на 27 квітня

Окупанти перекидають БТГ з Росії і йдуть у наступ: ранкове зведення Генштабу станом на 27 квітня

Розпочалася 63 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на ранок 27 квітня.

Окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по житлових кварталах на території України.

Тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з окупованим Кримом.

Найбільша активність угруповання окупаційних військ спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Противник доукомплектовує підрозділи, які зазнали втрат і дістає з складів техніку. Транспортування техніки на територію України здійснюється зазвичай залізничним транспортом.

На Слобожанському напрямку противник продовжує завдавати авіаційних ударів та уражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

На Ізюмському напрямку підрозділи зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ проводять наступальні дії у напрямку Барвінкового. Противник оволодів північно-східною околицею населеного пункту Велика Комишуваха, а також взяв під контроль населений пункт Заводи.

До міста Ізюм з Білгородської області окупанти перекинули дві батальйонних тактичних групи зі складу 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Крім того, у районах населених пунктів Бєлгородської області противник розгорнув два ракетних дивізіони ОТРК “Іскандер-М”.

На Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії практично вздовж всій лінії зіткнення. Основні зусилля противника зосереджені на Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль Попасної, Рубіжного та розвитку наступу на Лиман, Сєверодонецьк і Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник встановив контроль над населеним пунктом Зарічне, здійснював штурмові дії у районі населеного пункту Ямпіль.

На Сєверодонецькому напрямку загарбники встановили контроль над населеним пунктом Новотошківське, ведуть наступ у напрямку населених пунктів Нижнє та Оріхове.

На Маріупольському напрямку ворог здійснює масований вогневий вплив та блокування наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи стосовно цивільного населення.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник закріплюється на раніше зайнятих позиціях та обстрілює позиції ЗСУ.

На Миколаївському, Криворізькому і Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення. З цією метою здійснює перегрупування підрозділів, нарощує систему вогневого ураження, а також проводить повітряну розвідку.

Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Киселівка і Станіслав Херсонської області.

На Таврійському напрямку підрозділи противника здійснюють інженерне обладнання позицій та поповнення запасів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не відзначається.

"Українськими воїнами за попередню добу було уражено 7 повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 16 одиниць автомобільної техніки, 4 паливозаправники та 1 зенітну установку. Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна і штурмова авіація Повітряних Сил продовжує виконання завдань у повітряному просторі України. Під час раптових авіанальотів російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що очільник Бєлгородської області РФ повідомив, що в одному із сіл регіону горить склад боєприпасів. Декілька хвилин перед цим він писав про гучні вибухи. У районі села Стара Нелідівка (Бєлгородська область Росії), за попередньою інформацією, горить склад боєприпасів.

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня у російському місті Брянськ спалахнула пожежа на території нафтобаз "Роснефти" – палали резервуари для зберігання нафти.

Раніше у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).

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