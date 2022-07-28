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Окупанти перекидають додаткові підрозділи на Запорізький напрямок - Генштаб

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Окупанти перекидають додаткові підрозділи на Запорізький напрямок - Генштаб

Фото: Associated Press

Російські окупанти намагаються посилити свої позиції на Запорізькому напрямку.

Для цього на окуповані території перекидають додаткові сили.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання додаткових підрозділів", - зазначають у Генштабі.

Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське.

Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків.

Нагадаємо, що на Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли. 

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