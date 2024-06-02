Окупанти перекидають на Бердянський напрямок колони важкої техніки: про що це свідчить

На “Уралах” видно пісочний камуфляж, який зазвичай використовується в Африці.

Російські окупанти продовжують перекидати військову техніку на Бердянський напрямок. Напередодні армія РФ відправила туди колону вантажівок “Урал” у пісочному камуфляжі.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначається, військові злочинці перекидають на Бердянський напрямок нову техніку - ймовірно, вона йде з заводу. Водночас на “Уралах” видно пісочний камуфляж, який зазвичай використовується в Африці. Це може свідчити про проблеми у армії РФ із резервами.

Крім того, за словами радника, на великому полігоні окупантів в районі села Бабах-Тарами Донецької області вже третій тиждень поспіль не відзначається жодної активності. Військові злочинці затихли після вибухів та викриття партизанами спроби збудувати нову базу.

Нагадаємо, що окупанти можуть розпочати наступ ще на одному напрямку.

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