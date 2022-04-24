Окупанти перекидають техніку до кордону з Україною та мінують територію

На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області.
Прикордонна служба ФСБ Російської Федерації продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Противник нарощує інженерно-фортифікаційне обладнання позицій у Брянській області на відстані до 3 км від державного кордону України.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Слобожанському напрямку ворог збільшує угруповання військ за рахунок перекидання та зосередження додаткових підрозділів у Бєлгородській області.
"За наявними даними, за 60 км від державного кордону України розгорнуто пускові установки ОТРК “Іскандер-М”. Ворог продовжує часткове блокування Харкова, здійснює вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури. З метою ускладнення переміщення підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Коротичі противник провів дистанційне мінування місцевості", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українськими підрозділами з позицій спостережних постів відновлено контроль над 8 населеними пунктами Херсонської області.
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