Окупанти перекинули БТГ до Новотошківського та намагаються захопити трасу "Бахмут-Лисичанськ" - Генштаб

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії.
окупанти намагаються захопити трасу "Бахмут-Лисичанськ".
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, експерт також розповів, що про жодне захоплення міста Лисичанська на Луганщині не йдеться.
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