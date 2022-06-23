Окупанти перекинули БТГ до Новотошківського та намагаються захопити трасу "Бахмут-Лисичанськ" - Генштаб

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії.

окупанти намагаються захопити трасу "Бахмут-Лисичанськ".

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку окупанти ведуть наступальні дії у напрямках населених пунктів Золоте та Вовчоярівка. Намагаються оволодіти панівними висотами в районі Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку, в район населеного пункту Новотошківське, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, експерт також розповів, що про жодне захоплення міста Лисичанська на Луганщині не йдеться.

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