Окупанти перекинули БТГ та 300 одиниць техніки для наступу на Слов'янськ - Генштаб

Окупанти перекинули БТГ та 300 одиниць техніки для наступу на Слов'янськ - Генштаб

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ для поновлення наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

Для посилення передових підрозділів ворог здійснив переміщення батальйонної тактичної групи.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

З метою доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, та логістичного забезпечення угруповання військ російські окупанти перемістили у Слов'янському напрямку близько 300 одиниць озброєння та військової техніки.

На Донецькому напрямку підрозділи росіян намагаються йти у наступ у Лиманському, Сєверодонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. Основним завданням залишається встановлення повного контролю над містом Рубіжне, захоплення міст Лиман та Сєвєродонецьк.

"На Лиманському напрямку ворог форсував річку Сіверський Донець для введення основних сил та проведення наступу. У напрямку на Сіверськ веде наступ в бік Зеленої Долини і Новоселівки. Тривають бойові дії . Для забезпечення подолання водної перешкоди агресор з території російської федерації у напрямку Кремінної перекинув техніку понтонно-мостового парку", - повідомляють у Генштабі.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти наступають у напрямку Кудряшівка, Сєвєродонецьк і мають невеликі успіхи.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії у напрямку Первомайськ, Комишуваха, бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник веде штурмові дії у напрямку Новобахмутівка та Новокалинове.

На Курахівському напрямку ворог наступає у напрямках Степне – Новомихайлівка, Славне – Новомихайлівка та Олександрівка – Мар’їнка. Продовжуються бойові дії.

В Маріуполі основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні та спробах знищення ЗСУ в районі заводу “Азовсталь”. Противник не припиняє завдавати авіаційних ударів.

Нагадаємо, що корабельне угруповання Чорноморського флоту РФ біля берегів України має перемінний склад і постійно загрожує ракетними ударами. У Чорному морі біля берегів України на російських кораблях у постійній готовності, щоб завдати ракетні удари, перебуває щонайменше пів сотні ракет морського базування.

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