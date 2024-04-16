Окупанти перекинули додаткові сили для спроби захоплення Часового Яру: що про це відомо

Військові РФ будуть намагатися отримати хоч якусь перемогу в Часовому Яру.

Російські окупанти перекидали окремі підрозділи з Лиманського напрямку для посилення наступу у бік Часового Яру.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів речник Нацгвардії України Руслан Музичук.

За його словами, ситуація навколо Часового Яру є динамічною. Українські військові постійно проводять роботу, щоб утримувати всі ділянки й не допустити удару з флангів.

“Ми спостерігаємо, що противник перекидає на цей напрямок резерви, сили та засоби для того, щоб досягти успіху й просунутись далі по лінії фронту. Звісно, що Сили оборони перебувають у вигіднішій позиції. Зокрема, щодо укріплень й самого розташування Часового Яру”, — розповів Руслан Музичук.

Він також додав, що військові РФ будуть намагатися отримати хоч якусь перемогу в Часовому Яру.

"Ми спостерігаємо на окремих ділянках певне зменшення штурмових дій противника. Ворог перекидав з Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони будуть намагатись всіма силами отримати тут хоч якусь перемогу", — підкреслив речник.

Нагадаємо, що Росія хоче взяти Часів Яр не лише через наближення 9 травня.

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