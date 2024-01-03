Окупанти переконують, що збили над акваторією Чорного моря ракету

За попередньою інформацією, над акваторією Чорного моря нібито збито ракету.

Про це заявив окупаційний "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Мовляв, за інформацією від "рятувальної служби" Севастополя, жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

"Оперативні служби продовжують контроль за обстановкою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що "нацисти" вдарили по аеродрому Бельбек - окупанти про вибухи в Криму. Мовляв, нібито була збита крилата ракета Storm Shadow, яку "бойовики ЗСУ", як переконують окупанти, запустили на аеродром Бельбек.

Також вони навіть поширили інформацію про те, що "літак Люфтваффе ЗеРейха", який її запускав, збитий.

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року Кримський міст постраждав після шторму – найбільшого за 100 років у Чорному морі. Після негоди в Чорному морі міст тимчасово став безпорадним перед дронами. По всій Керченській протоці плавали пластикові бочки загороджень Кримського мосту.

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