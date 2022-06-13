Окупанти переміщують важку техніку в напрямку Кремінної і Старобільська - Генштаб

На Донеччині російські окупанти продовжують проводити штурмові дії.
Вони підтягли важке озброєння в районах міст Кремінна та Старобільськ.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Донецькому напрямку угруповання військ РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ. Також окупанти намагаються заблокувати шляхи логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.
"Окупанти продовжують заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ ворог перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.
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