Окупанти переміщують важку техніку в напрямку Кремінної і Старобільська - Генштаб

Окупанти переміщують важку техніку в напрямку Кремінної і Старобільська - Генштаб

На Донеччині російські окупанти продовжують проводити штурмові дії.

Вони підтягли важке озброєння в районах міст Кремінна та Старобільськ.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Донецькому напрямку угруповання військ РФ основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ. Також окупанти намагаються заблокувати шляхи логістичного постачання з населеного пункту Бахмут.

"Окупанти продовжують заходи з поповнення втрат. У напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ ворог перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку броньовану техніку та артилерійські системи", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.

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