Окупанти перетворюють Маріуполь на суцільне сміттєзвалище: з'явилися фото

За два роки окупації російські загарбники завдали нищівного удару по екосистемі Маріуполя.

У всіх районах Маріуполя утворилися стихійні сміттєзвалища, а каналізаційні стоки безперешкодно потрапляють до Азовського моря, забруднюючи водойми та узбережжя. Особливо критична ситуація склалася з річкою Кальчик, яка з кожним днем стає все більш забрудненою.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Місцеві жителі б'ють на сполох, адже вони помітили, як у районі селища Річне Кальміуського району до річки Кальчик скидають відходи з бетонного заводу.

"Колись рибалки ходили на цей місток, щоби рибки наловити. А тепер тут молочна річка", - обурюються маріупольці.

Екологічний колапс в окупованому Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Екологічний колапс в окупованому Маріуполі / Фото: Маріупольська міська рада

Окупанти не лише ігнорують проблему забруднення річки, а й самі сприяють її погіршенню. Раніше вони побудували перекриття через Кальчик, засипавши велику частину річки землею зі шлаком.

Крім того, у парку Лепорського утворилася ціла "річка" з каналізаційних стоків. Проблеми з каналізацією у Маріуполі набули масштабів справжнього колапсу: постійні прориви та затоплення будинків, а тепер і парків.

За два роки окупації загарбники не спромоглися ані замінити інженерні мережі, ані створити ефективне комунальне підприємство. Замість цього вони своєю бездіяльністю та свідомим нищенням довкілля штовхають Маріуполь до екологічної катастрофи.

Маріупольська міська рада наголошує, що дії окупантів призводять до повного фіаско у сфері екології та комунального господарства міста. Якщо не вжити термінових заходів, наслідки для здоров'я людей та навколишнього середовища можуть бути непоправними.

Раніше повідомлялося, що маріупольці скаржаться на відкриту рекламу наркотиків у місцевих групах. Цей бізнес покривають і самі окупанти, а люди відкрито кажуть, що місцева "поліція в долі".

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