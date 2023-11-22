Окупанти перевели 5 енергоблок на Запорізькій АЕС у стан "холодного зупину"

У режимі "гаряча зупинка" залишиться лише один із шести реакторів.

Російські загарбники переводять п'ятий енергоблок Запорізької АЕС переводять із режиму "гарячий зупин" в режим "холодний зупин".

Про це повідомляється у пресслужбі МАГАТЕ.

Це було зроблено для того, щоб визначити причину виявлення бору в контурі охолодження.

У режимі "гаряча зупинка" залишиться лише один із шести реакторів станції для виробництва пари та опалення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій Запорізькій АЕС на енергоблоці №5 стався витік реагентів з першого контура в другий.

Пізніше у МАГАТЕ підтвердили інформацію про аварію на Запорізькій АЕС.

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