Окупанти перевели 5 енергоблок на Запорізькій АЕС у стан "холодного зупину"

У режимі "гаряча зупинка" залишиться лише один із шести реакторів.
Російські загарбники переводять п'ятий енергоблок Запорізької АЕС переводять із режиму "гарячий зупин" в режим "холодний зупин".
Про це повідомляється у пресслужбі МАГАТЕ.
Це було зроблено для того, щоб визначити причину виявлення бору в контурі охолодження.
У режимі "гаряча зупинка" залишиться лише один із шести реакторів станції для виробництва пари та опалення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованій Запорізькій АЕС на енергоблоці №5 стався витік реагентів з першого контура в другий.
Пізніше у МАГАТЕ підтвердили інформацію про аварію на Запорізькій АЕС.
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