Окупанти під Мелітополем забирають людей на риття окопів цілими селами - Федоров

Окупанти на Запоріжжі використовують мирних жителів як дешеву робочу силу, змушуючи їх рити окопи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафона.

"Тактика пряника скасовується. Оскільки у Мелітополі та районі рити окопи навіть за великі гроші ніхто не бажає, окупанти вирішили вдатися до терору. Тепер вони виводять людей на роботу з будівництва оборонних споруд примусово та цілими селами", - сказав Іван Федоров.

За його словами, раніше людям пропонували через центр зайнятості отримати тимчасову роботу. Обіцяли надати житло, триразове харчування і зарплату спочатку у розмірі 80 000 рублів, потім 70 000 рублів. Але коли місцеві жителі дізнавалися, що робота - це рити окупантам окопи, одразу відмовлялися. Тому загарбники беруть людей у ​​полон і женуть копати окопи.

Нагадаємо, що ЗС РФ на Херсонщині намагаються якнайдалі втекти від річки Дніпро на лівому березі, щоб не прилетіло від ЗСУ.

У Мелітополі місцеві жителі помітили, що колаборанти втікають у бік Криму. На автошляхах помічено невеликі колони чорних позашляховиків із держномерами та без них. Такі групи інколи супроводжують авто поліції.

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