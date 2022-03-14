Окупанти підірвали боєприпаси на території Запорізької АЕС - Енергоатом

Під час вибухів персонал залишав робочі місця.

Окупанти, які захопили Запорізьку АЕС в Енергодарі, почали утилізувати боєприпаси на території станції.

Про це повідомляють в Енергоатомі.

"Недоумки підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку N1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Під час вибухів персонал залишав робочі місця. Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?", - шоковані в Енергоатомі діями окупантів.

Нагадаємо, що 4 березня окупанти захопили Запорізьку АЕС. Транспортне сполучення між Енергодаром та Запоріжжям втрачено через знищення окупантами мосту в районі Кам'янського.

Після появи на Запорізькій АЕС людей із «Росатому» ситуація на станції не змінилась, її контролюють українські працівники, але все мають узгоджувати із окупантами.