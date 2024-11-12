Окупанти підірвали Курахівську дамбу: яка ситуація після руйнування і чим це загрожує

Нижче за течією від пошкодженої тернівської греблі на Курахівському водосховищі прибуває вода. Наразі підтоплення будинків не фіксують. Через постійні обстріли військових РФ оглянути гідротехнічну споруду не вдається.

Про це повідомив керівник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун в ефірі "Суспільне. Студія".

"Нам не вдалося виїхати і зробити обстеження цієї дамби. Вода продовжує нижче Тернівської греблі прибувати. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає", - заявив він.

Падун каже, що армія РФ намагалася протягом трьох місяців пошкодити греблю. Зокрема, КАБами. За словами чиновника, можливо, гребля частково пошкоджена, або - один зі шлюзів.

Наразі немає загрози повного витоку води з водосховища. Очільник МВА пояснює, що конструкція греблі дозволяє утримувати певний рівень води навіть після пошкодження.

"Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", - наголосив Роман Падун.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російська армія підірвала Курахівську дамбу. Вода зі зруйнованої дамби Кураховому не загрожує.