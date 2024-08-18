Окупанти підійшли до Покровська: військовий оцінив загрозу окупації міста

Ситуація на Покровському напрямку фронту важка, бо бої там майже не припиняються. Російська армія безперервно намагається просуватись в бік Покровська.

Про це в ефірі телемарафону повідомив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення "Червона калина" Нацгвардії Микола Коваль.

Окупанти наближаються до Покровська. Втім, наголошує Коваль, це не означає, що вже завтра місто буде окуповане. Адже Сили оборони намагаються стримувати росіян на підходах до українських позицій

"Вдень і вночі проводимо аеророзвідку і передаємо координати артилерії. Працюють міномети, відпрацьовують танки, аби піхота могла бути впевненою, що її прикривають", - наголосив він.

За словами Коваля, після "м'ясних штурмів", де росіяни кидають піхоту, за ними йдуть більш підготовлені групи. ЗСУ стримують наступ, але це вимагає значних зусиль.

"Тривають цілодобові бої. Це майже постійно прямі зіткнення. Стрілецькі бої відбуваються в лісистій місцевості та між будинками в селах. Противник несе великі втрати, але накопичив значну кількість особового складу", - розповів військовий.

Як повідомляв керівник Покровської МВА, армія РФ впритул наблизилася до міста. Наразі там залишається понад 59 тис. жителів, а до повномасштабного вторгнення - 86 тис. людей.

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