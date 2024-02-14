За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення він був завантажений.

Російські окупанти підтвердили в телефонній розмові знищення десантного корабля “Цезарь Куніков”. Вони кажуть, що після влучення в судно від нього залишилася лише “масляна пляма”.

Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднили в ГУР України.

За ловами окупантів, після влучення в десантний корабель, від нього залишилися лише уламки та масляна пляма.

“Перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля “цезарь куніков” свідчать, що від ворожого судна після атаки спецпризначенців ГУР МО України залишилось лише “маслянистое пятно”. Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснюють гелікоптери Ка-52 та Мі-8 держави-агресора. Ретранслятором інформації виступає військово-транспортний літак Ан-26 вкс рф”, - розповіли в українській розвідці.

В ГУР також додали, що великий десантний корабель “Цезарь Куников” упродовж десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки - так званого “сліпа” - з якої окупанти здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням та технікою.

За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля — під час затоплення він був завантажений.

Нагадаємо, що Генштаб підтвердив знищення російсУдар по Херсону: вибиті шибки та понівечені автівки – свідки розповіли про наслідки (відео)ького корабля "Цезар Куніков".

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