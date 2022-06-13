Окупанти підтягли понад сотню одиниць броньованої та автомобільної техніки під Слов'янськом - Генштаб

Російські окупанти оновили броньовану техніку під Слов'янськом.
Загарбники штурмують Долину та Богородичне в Донецькій області.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки", - інформує Генштаб.
Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.
Читайте також:
- Битва за Сєвєродонецьк: у Генштабі повідомили, що ворог намагається встановити повний контроль над містом
- "Ворог завдав вогневого ураження із ствольної та реактивної артилерії": у Генштабі розповіли про ситуацію на півдні України
- "Україна стікає кров'ю на ваших очах": посол звернувся до Шольца щодо поставок Україні Marder