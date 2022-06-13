Окупанти підтягли понад сотню одиниць броньованої та автомобільної техніки під Слов'янськом - Генштаб

Окупанти підтягли понад сотню одиниць броньованої та автомобільної техніки під Слов'янськом - Генштаб

Російські окупанти оновили броньовану техніку під Слов'янськом.

Загарбники штурмують Долину та Богородичне в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворожі підрозділи основні зусилля зосереджували на штурмі населених пунктів Долина та Богородичне, успіху не мали. Ворог, у рамках логістичного забезпечення військ, замінив понад 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки", - інформує Генштаб.

Нагадаємо, що на Харківщині росіяни обстріляли 4 села і готуються до оборони.

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