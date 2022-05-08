Окупанти підвозять боєприпаси та техніку та захопили частину села Шандриголове: ситуація на Донеччині станом на ранок 8 травня

Окупанти підвозять боєприпаси та техніку та захопили частину села Шандриголове: ситуація на Донеччині станом на ранок 8 травня

У Донецькій області окупанти продовжують наступ.

Угруповання окупаційних військ проводять наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

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На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.

На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

"Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що окупанти підтягнули 2 БТГ для наступу на Ізюмському напрямку на Харківщині

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