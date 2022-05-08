Окупанти підвозять боєприпаси та техніку та захопили частину села Шандриголове: ситуація на Донеччині станом на ранок 8 травня

У Донецькій області окупанти продовжують наступ.
Угруповання окупаційних військ проводять наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.
На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове.
На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу “Азовсталь”. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.
"Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що окупанти підтягнули 2 БТГ для наступу на Ізюмському напрямку на Харківщині
Читайте також:
- Володимир Зеленський створив у Токмаку військову адміністрацію
- Фільтрація, обмеження прав, грабіж: російські окупанти влаштували терор у Запорізькій області
- "У меня есть две свободных ямы, закопать можем в любую": розповідь очевидиці про життя в окупації у Запорізькій області