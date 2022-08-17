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Окупанти пішли на штурм на Бахмутському напрямку: бойові дії тривають

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Окупанти пішли на штурм на Бахмутському напрямку: бойові дії тривають

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти намагаються просунутися на Бахмутському напрямку.

Минулої доби вони штурмували населені пункти: Зайцеве, Шуми та Залізне.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку російські окупанти обстріляли райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Загарбники завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара.

"Ворог вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ "насипали" окупантам біля Спірного.

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