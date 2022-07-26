Окупанти пішли на штурм поблизу Берестового та Семигір’я, але накивали п'ятками після зустрічі з ЗСУ

На Бахмутському напрямку окупанти намагалися піти на штурм поблизу Берестового та Семигір’я.
В результаті зустріч з ЗСУ закінчилася для окупантів втратами та відступом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії Берестове, Білогорівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівку, Веселу Долину, Зайцеве, Вершину, Семигір’я, Кодему, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Ворог також завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС.
"Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська зміцнюють позиції на цих напрямках. Своєю чергою, українська армія продовжує завдавати ударів по опорних пунктах ворога вздовж Південного напрямку.
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