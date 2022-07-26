Окупанти пішли на штурм Спірного та парку "Святі Гори" на Донеччині, але отримали по зубах від ЗСУ

Російські окупанти намагалися штурмувати Спірне та захопити природний парк "Святі гори".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного.

"Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, Росія дістає з резервів радянську техніку для війни проти України.

Читайте також: