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Окупанти пішли у наступ на 7 напрямках поблизу Бахмута: ЗСУ всипали їм перцю

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Окупанти пішли у наступ на 7 напрямках поблизу Бахмута: ЗСУ всипали їм перцю

Фото: pikabu.ru

На Бахмутському напрямку окупаційні війська намагалися наступати на 7 ділянках.

Українські захисники змогли загальмувати їх всюди.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.

"Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, як пояснив експерт Сергій Згурець, війна в Україні переходить у затяжну фазу, але час грає на користь держави, адже на фронт встигає вчасно і у необхідній кількості надходити військова допомога від західних партнерів. 

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