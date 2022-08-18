Окупанти пішли в наступ на Авдіївському напрямку: ЗСУ спинили їх на ділянці Лозове – Первомайське

Російські окупанти роблять спроби наступу на Авдіївському напрямку.

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі спроби в районі Лозового - Миколаївки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Минулої доби на Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного.

"Ворог вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа.

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