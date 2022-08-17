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Окупанти пішли в наступ на Херсонщині: ЗСУ добряче "прорідили" їхні ряди

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Окупанти пішли в наступ на Херсонщині: ЗСУ добряче "прорідили" їхні ряди

Фото: Associated Press

У Херсонській області окупанти спробували піти в наступ.

Спроба закінчилася для них "не дуже". Вони недорахувалися великої кількості своїх вояків.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки (Херсонська область). Українські воїни добряче прорідили ряди російських загарбників та змусили ворога тікати", - лаконічно розповіли про виграний ЗСУ бій в Генштабі.

Повідомляється також, що на Південнобузькому напрямку основні зусилля окупанти зосередили на утриманні займаних позицій, недопущенні просування ЗСУ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України.

Ворог вживає заходів із поповнення втрат.

Минулої доби окупанти обстріляли із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

Нагадаємо, що у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Росіяни поцілили у будинки і цивільні об'єкти. Також окупанти ракетами атакували Одещину.

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