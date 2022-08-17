Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти пішли в наступ на Шевченкове на Донеччині і отримали по зубах від ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
753
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти пішли в наступ на Шевченкове на Донеччині і отримали по зубах від ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Донеччині російські окупанти намагалися штурмувати селище Шевченкове.

ЗСУ відбили ворожий штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти із ствольної та реактивної артилерії та танків мобстріляли в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лукʼянівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка.

"Ворого завдав авіадарів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували місцевість в районах Інженерного та Українського", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти пробують йти на штурм біля Опитного на Авдіївському напрямку.

Читайте також:

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 00:00 за 16 серпня 2022 року

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 00:00 за 16 серпня 2022 року

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація