Окупанти пішли в наступ на Шевченкове на Донеччині і отримали по зубах від ЗСУ

ЗСУ відбили ворожий штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти із ствольної та реактивної артилерії та танків мобстріляли в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лукʼянівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка.

"Ворого завдав авіадарів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували місцевість в районах Інженерного та Українського", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, що російські окупанти пробують йти на штурм біля Опитного на Авдіївському напрямку.

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