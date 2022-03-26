Окупанти планують фейкову "евакуацію" мирного населення з Бучі до Білорусі

Місцева влада попереджає, що це може бути небезпечно.
Російські окупанти в суботу, 26 березня, планують здійснити фейкову евакуацію мирного населення з з Бучі до Білорусі.
Про це повідомляє секретар Бучанської міськради Тарас Шаправський.
Шаправський просить мешканців міста нікуди не їхати, адже це може бути загрозою для життя і здоров’я.
"Окупанти сьогодні намагатимуться проводити фейкову "евакуацію" з Бучі до Білорусі! Нікуди з ними не їдьте, це небезпечно!", — заявив Шаправський.
Нагадаємо, російські окупанти планують провести "показову акцію" і примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.
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