Окупанти планують примусово депортувати населення Горлівки до Росії - ЦНС

На місце виселених людей будуть завозити російських військових.

Російські загарбники планують влаштувати показову акцію "евакуації" населення окупованої Горлівки, з якої частину жителів примусово вивезуть до РФ.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Ворог готується вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Це називають турботою про населення, хоча де-факто це постановочне шоу для пропагандистської картинки", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру національного спротиву, на місце виселених людей окупанти будуть завозити своїх військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на окупованих територіях намагаються "перевиховати" українських дітей, мілітаризуючи освіту та поширюючи серед них пропаганду.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники примусово залучають громадян України до проходження так званої "військової служби" в лавах ворожої армії.

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